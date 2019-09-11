Политика
РИА НовостиТрамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей. Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Авто
В Сеть попали шпионские снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
Удлинить автомобиль пришлось для установки нового движка, 3.3 TT, который предлагается G70.
Car.ru 04:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Единоборства
Вдова Дадашева похудела на 7 кг после гибели мужа
Нева Спорт вчера в 16:16
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
Энергетика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика
Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона
По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
Вести.Ru вчера в 23:28
Происшествия
Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности
Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 04:13
Здоровье
Ошибки во время помощи при отравлении приводят к ухудшению состояния
Ошибки, допущенные во время лечения, негативно влияют на здоровье человека и даже могут ухудшить состояние.
Волгоградская правда 03:44
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Политика
Лукашенко предсказал выбор белорусского народа
«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru вчера в 04:06
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
Fujifilm представила беззеркалку X-A7: улучшенный автофокус, видео 4K/30p и цена в $700
Fujifilm X-A7 поступит в продажу 24 октября в комплекте с объективом Fujinon XC 15–45 мм F3,5–5,6 OIS PZ — весь комплект будет продаваться за $700.
3DNews 03:43