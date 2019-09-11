Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей. Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.
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Трамп указал на ошибки уволенного им Болтона

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Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

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Дональд Трамп заявил, что причиной увольнения Джона Болтона стали допущенные им большие ошибки

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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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