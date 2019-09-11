Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей. Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.

Энергетика Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Политика Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.

Происшествия Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Здоровье Ошибки во время помощи при отравлении приводят к ухудшению состояния Ошибки, допущенные во время лечения, негативно влияют на здоровье человека и даже могут ухудшить состояние.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Шоу-бизнес Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.

Политика Лукашенко предсказал выбор белорусского народа «Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.

Экономика Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.