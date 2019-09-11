Политика
РИА НовостиТрамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, глава Госдепартамента Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча Трампа и Роухани на полях ГА ООН возможна.
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Гаджеты
В России резко снизились цены на старые IPhone
Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет.
Известия вчера в 14:23
Происшествия
Самолет из Челябинска в Анталью задержали на пять часов
ФедералПресс 01:01
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости вчера в 17:17
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
Нетаньяху дорожит дружбой с Путиным
Газета.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Игры
Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3
Gmbox.ru вчера в 14:06
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру вчера в 10:24
Экономика
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
RT на русском 01:04
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Гринкомбанка
ЦБ отозвал отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Ведомости вчера в 21:32
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Naked Science 09 сентября в 08:58
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia вчера в 17:31
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru вчера в 19:27
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Баскетбол
Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира
Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
Вести.Ru вчера в 09:23
Наука
Ученые ТГУ изучают арктические «оазисы» в местах таяния мерзлоты
Научные сотрудники лаборатории "БиоГеоКлим" Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе изучения высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России обнаружили, что такие "оазисы" формируются также в местах активного таяния мерзлоты; это открытие позволяет переоценить значение антропогенного воздействия на арктические экосистемы, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 06:34
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Кино
Режиссер Владимир Меньшов готовится отметить 80-летие
За свою творческую карьеру Меньшов как актер снялся почти в сотне фильмов, на его счету - пять работ в качестве режиссёра и премия «Оскар».
Вместе-РФ вчера в 11:32
Единоборства
Следующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер
Коммерсантъ 00:43