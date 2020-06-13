с чего всё началось

Обычно после таких заявлений и начинается…

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,3K

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 10

Происшествия Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями. 47

Армия и оружие Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.

Общество Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее. 5

Наука Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться. 62

Общество Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции. 4

Кино Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар» «Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара». 17

Авто Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега. 14

Происшествия Водитель Lada с челябинскими номерами устроил лобовое ДТП на Тюменском тракте и погиб По предварительным данным, водитель Lada с челябинскими номерами, на не загруженной трассе выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с иномаркой.