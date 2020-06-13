Политика
РБКТрамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.
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Обычно после таких заявлений и начинается…
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 14:06
с чего всё началось
США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.Фонтанка.Рувчера в 14:39
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Трамп: Американские солдаты не должны решать древние конфликты в далёких странах, мы не мировой жандарм!
Комсомольская правдавчера в 18:40
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