Политика

РБКРБКТрамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.
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с чего всё началось

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.
РИА Новости11:58

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Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»

Lenta.ru14:41

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

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Трамп заявил, что США завершают эру «бесконечных войн»

RT на русском13:22

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

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Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «чужих войн»

РИА Новости14:06

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

ТАСС14:32

Трамп: военные США перестанут «восстанавливать другие страны»

Газета.Ru12:16
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Общество

Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе.
РИА Новости 16:21
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Здоровье

В Ивановской области растет число тяжело болеющих COVID-19

Количество больных с тяжело протекающим заболеванием новой коронавирусной инфекции в регионе растет, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 10 июня на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 10 июня в 08:30
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Общество

Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

РЕН ТВ вчера в 23:35
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Наука

Восстановление легких блокирует белок, помогающий бороться с вирусами

Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29
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Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК 15:32
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Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна 12:34
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
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Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
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Происшествия

Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице на востоке Москвы, пострадал один человек.
ТАСС 14:08
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Игры

Persona 4 Golden уже вышла в Steam

Трансляция Guerrilla Collective, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в одном потоке на Twitch.
Evo-rus.com 14:27
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
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Шоу-бизнес

Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой

Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости вчера в 18:00
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Здоровье

В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом

В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом.
Комиинформ 07:27
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Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
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Энергетика

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
РБК 10 июня в 04:00
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Культура

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
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Армия и оружие

Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM 13:24
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