Политика
РБКТрамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.РИА Новости11:58
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Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
В США полицейские убили ещё одного афроамериканца
Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.
Pravda.Ru 12:49
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков
REGNUM вчера в 01:16
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Футбол
Киевское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Зарей» в УПЛ
В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 12:32
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Баскетбол
Игрок НБА не поддерживает возобновление сезона в лиге
Сообщается, что Ирвинг не поддерживает возобновление сезона из-за давнего конфликта с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, который настаивает на рестарте чемпионата.
Sport.ru 02:59
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия 11 июня в 21:38
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Общество
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08
Политика
Индия высказалась о новой политической карте Непала
В мае Непао приняли новую политическую карту страны, включив в свою территории Лимпиядхура и Калапани, а также перевал Липулех, принадлежность которых оспаривает Индия.
Газета.Ru 13:16