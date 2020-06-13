Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 610

Происшествия В США полицейские убили ещё одного афроамериканца Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.

Общество МЧС предупредило москвичей об усилении ветра Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС. 3

Армия и оружие Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров. 16

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 184

Общество Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. 190

Экономика Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста» Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.

Политика В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства. 51

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 282

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube. 964

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 383

Происшествия Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины. 4

Происшествия В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. 41

Баскетбол Игрок НБА не поддерживает возобновление сезона в лиге Сообщается, что Ирвинг не поддерживает возобновление сезона из-за давнего конфликта с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, который настаивает на рестарте чемпионата.

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 50

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 5