Политика

РБКРБКТрамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США больше не будут «решать чужие проблемы»

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.
РИА Новости11:58

Подробнее о событии

Трамп: военные США перестанут «восстанавливать другие страны»

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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

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Московский Комсомолец12:40

Трамп объявил о завершении эры бесконечных войн с участием военных США

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Трамп решил закончить эру бесконечных войн и оставил войска в Афганистане

Вести.Ru13:18

Трамп заявил, что США больше не будут «решать чужие проблемы»

РИА Новости11:58
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Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Происшествия

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Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
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Газета.Ru 02:08
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

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Армия и оружие

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РИА Новости 12:18
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
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Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
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Футбол

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В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
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В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

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Происшествия

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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
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Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
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Игрок НБА не поддерживает возобновление сезона в лиге

Сообщается, что Ирвинг не поддерживает возобновление сезона из-за давнего конфликта с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, который настаивает на рестарте чемпионата.
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Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
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В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию

В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Индия высказалась о новой политической карте Непала

В мае Непао приняли новую политическую карту страны, включив в свою территории Лимпиядхура и Калапани, а также перевал Липулех, принадлежность которых оспаривает Индия.
Газета.Ru 13:16
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