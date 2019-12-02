Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.

Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

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