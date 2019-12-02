Политика

РБКРБКТрамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.
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Трамп согласился с Макроном, что «с Россией можно ладить». Хотя до этого обижался за «смерть мозга НАТО»

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Генсек НАТО выразил несогласие со словами президента Франции о ситуации в альянсе

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Трамп посчитал оскорбительным заявление Макрона о НАТО

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Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

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Макрон не жалеет о словах про «смерть мозга» НАТО

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Столтенберг оспорил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

РИА Новости07:09
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Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Музыка

Певица Ани Лорак расплакалась во время своего выступления в Киеве

Известна певица Ани Лорак расплакалась во время своего выступления в Киеве.
RuNews24.ru 04:27
Общество

Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково

Минтранс определился со списком стран, куда смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года.
РБК 10:12
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Армия и оружие

Путин: ВМФ получит более 480 единиц вооружений и техники в 2019 году

Life.ru 08:24
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru вчера в 12:55
Происшествия

Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:30
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Футбол

Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, ставший обладателем шестого "Золотого мяча" в карьере, прокомментировал отсутствие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на торжественной церемонии.
Soccer.ru вчера в 20:22
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом

Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
ИА Новороссия 04:00
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Общество

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет вчера в 15:40
Футбол

Россияне встретятся с Францией и Грузией в элитном раунде Евро-2020

Матчи элитного раунда ЧЕ-2020 U-19 с участием сборной России состоятся 25-31 марта 2020 года во Франции.
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Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Политика

Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
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Футбол

Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ

В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
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Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
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Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Происшествия

Фанаты «Спартака» остались довольны условиями в изоляторе Петербурга

РИА Новости 09:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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