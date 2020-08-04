Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Общество Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". 772

Армия и оружие Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Происшествия Украинскую топ-модель избили в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 249

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1K

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 91

Происшествия Ангар загорелся в центре Москвы Пожар произошел в ангаре в центре столицы.

Происшествия Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение Следствие предъявило обвинение мужчине, который в минувший понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать.

Общество Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. 154

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 11

Происшествия Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74 В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. 99