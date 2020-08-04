Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.
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Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАССвчера в 18:08

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Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

ТАССвчера в 18:08

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

РБКвчера в 20:03

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

Известиявчера в 19:43

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Lenta.ruвчера в 18:59

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

RT на русскомвчера в 18:19

Трамп: эпидемия COVID-19 в США отступает

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Коммерсантъвчера в 20:43
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Хоккей

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Российская газета вчера в 15:04
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Общество

Пополнять анонимные электронные кошельки наличными запретили в России

Как пояснили в Сбербанке, под анонимными кошельками понимаются также транспортные проекты, сервисы оплаты школьного питания.
EastRussia вчера в 00:24
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Происшествия

СК возбудил новое дело о публикации фото Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:51
6
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Происшествия

Ангар загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в ангаре в центре столицы.
Вечерняя Москва 04:20
Происшествия

Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение мужчине, который в минувший понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать.
ТАСС 03:31
Общество

В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
Российская газета 04:22
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
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Политика

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском 04:01
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Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
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Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России

РИА Новости вчера в 22:27
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Общество

В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля

За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
9
Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:36
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Политика

Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

Piter.tv 02:15
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Здоровье

Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
Lenta.ru вчера в 08:57
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Экономика

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM вчера в 18:25
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
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Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
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Футбол

Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
Soccer.ru 02:50
Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
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