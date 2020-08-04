Коронавирус
Российская газетаТрамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США
Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.
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Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.ТАССвчера в 18:08
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Как пояснили в Сбербанке, под анонимными кошельками понимаются также транспортные проекты, сервисы оплаты школьного питания.
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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
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Пожар произошел в ангаре в центре столицы.
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Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение
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Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
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В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
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В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
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На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
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Газета.Ru 03:32
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Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
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Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
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Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
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Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
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Футбол
Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
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В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
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