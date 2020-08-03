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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС18:08
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Коммерсантъ

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Коммерсантъ20:43
РБК

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

РБК20:03
Московский Комсомолец

Трамп: эпидемия COVID-19 в США отступает

Московский Комсомолец18:15
Lenta.ru

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Lenta.ru18:59
RT на русском

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

RT на русском18:19
Известия

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

Известия19:43
ТАСС

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

ТАСС18:08
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Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс

Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNewsвчера в 09:49
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Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газетавчера в 14:02
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Известия00:54
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