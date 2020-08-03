Трамп заявил об отступлении коронавируса в США
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Трамп заявил об отступлении эпидемии COVID-19 в США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.В источнике
С чего всё началось
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС18:08
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