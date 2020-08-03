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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС18:08
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Коммерсантъ

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Коммерсантъ20:43
РБК

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

РБК20:03
Известия

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

Известия19:43
Lenta.ru

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Lenta.ru18:59
RT на русском

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

RT на русском18:19
Московский Комсомолец

Трамп: эпидемия COVID-19 в США отступает

Московский Комсомолец18:15
ТАСС

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

ТАСС18:08

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы

В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д. Для некоторых категорий или типов водителей стоимость ОСАГО в результате действительно вырастет, но для кого-то снизится.
Ведомости17:57

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдашвчера в 10:35
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На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru23:03
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новостивчера в 12:26