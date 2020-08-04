Коронавирус
КоммерсантъТрамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, власти начинают «видеть признаки существенного прогресса».
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Общество
Мишустин утвердил автоматизированную систему техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИС ТО).
Известия 11:07
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Политика
Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ
Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты 20:28
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Общество
На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного
Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное.
ТАСС 13:33
Футбол
«Эспаньол» хочет добиться отмены вылета из Примеры
По итогам сезоне-2019/20 «Эспаньол» набрал 25 очков в 38 матчах и занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Примеры, тем самым вылетев в Сегунду.
Metaratings 17:43
Футбол
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
Честный рейтинг букмекеров 09:55
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ
Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.
Капитал страны 09:43
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Здоровье
Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа
Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
Космос
Астрофизики впервые засекли мощный радиовсплеск от «бывшей» звезды
Источником мощных сверхкоротких радиовсплесков может быть космический объект под названием магнетар, 28 июля сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
ИА Красная Весна 01 августа в 12:59
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Происшествия
Опубликовано видео грубого ареста Джорджа Флойда
Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время грубого ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.
Lenta.ru 18:19
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 08:38
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Футбол
Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»
Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
ProstoProSport вчера в 08:00
Экономика
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU 05:52
Экономика
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАСС 04:47
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44