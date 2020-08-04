Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, власти начинают «видеть признаки существенного прогресса».

Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

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