Коронавирус
Lenta.ruТрамп заявил об отступлении коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.ТАСС18:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
РИА Новости 10:49
Общество
Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей
Вакцина от COVID-19 для детей станет доступна позднее — после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых.
Коммерсантъ 21:26
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Дизельное топливо загорелось в нефтехранилище под Кемеровом
В поселке Разведчик на территории частного нефтехранилища произошли разлив и возгорание дизельного топлива.
VSE42.RU 21:53
Общество
Новокузнецкие перевозчики повесили чёрные шары на автобусы
Водители автобусов, маршруты которых хотят ликвидировать с 17 ноября 2020 года, вышли на рейс с чёрными шарами.
Байкал24 09:52
Шоу-бизнес
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Телеканал 360° 21:46
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Экономика
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАСС 04:47
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Политика
Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ
Калифорнийский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала власти США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RT на русском 21:53
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Культура
Новый проект на ТНТ: фотограф из Тулы поборется за миллион евро
Фотограф из Тулы примет участие в реалити-шоу на выживание, главный приз которого - один миллион евро (самый крупный денежный приз в истории российского телевидения).
Тульская пресса 08:41
Здоровье
Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков
Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбург 14:51
Экономика
«Почта России» запускает новую сеть постаматов
Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы 22:05
Гаджеты
Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов
Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года.
REGNUM 01 августа в 03:31
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Благовещенских школьников ожидает утренний фейсконтроль
Осталось создать базу фотографий школьников и учителей, чтобы «научить» систему узнавать людей.
Амур.инфо 22:02
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Армия и оружие
В Азербайджане появился Т-90С под турецким флагом
Topdaynews.ru 13:57