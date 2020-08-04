Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

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