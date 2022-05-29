РБКТрамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефтьБывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепился «до исторического максимума» на фоне роста цен на нефть.РБКТрамп также предположил, что спецоперацию РФ на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.Национальная служба новостейПрезидент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных.ПРАЙМЗапад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару.Взгляд.руЧитать далееСвернутьНТВНТВЦентральная Служба НовостейРБКМолваРЕН ТВАбзацКомсомольская правдаНТВLife.ruВечерняя МоскваREGNUMThe Moscow PostЭкономика сегодняГазета.RuФАНПодробнее о событииБывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль находится на исторических максимумахNews.ru20:50Экс-президент США Трамп заявил об укреплении российского рубля до исторического максимумаРИА Новости20:20Самое цитируемоеТрамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефтьРБК23:12Трамп отметил максимальное укрепление рубля из-за цен на нефтьТАСС21:29Трамп отметил укрепление рубля и призвал снизить мировые цены на нефтьRT на русском21:11Экс-президент США Трамп заявил об историческом укреплении рубля из-за цен на нефть РоссииLenta.ru00:20Экс-президент США Дональд Трамп заявил об укреплении российского рубля до «исторического максимума»РЕН ТВ21:43Показать ещёОценить1KПоделиться