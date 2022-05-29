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Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепился «до исторического максимума» на фоне роста цен на нефть.
РБК
Трамп также предположил, что спецоперацию РФ на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.
Национальная служба новостей
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных.
ПРАЙМ
Запад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару.
Взгляд.ру

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль находится на исторических максимумах
News.ru20:50
Экс-президент США Трамп заявил об укреплении российского рубля до исторического максимума
РИА Новости20:20
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