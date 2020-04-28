Коронавирус
Российская газетаТрамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с COVID-19 в США улучшается. По его словам, все регионы страны "либо в хорошей форме, либо дела идут лучше". Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
Происшествия
Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе
Газета.Ru 22:12
Наука
Учёные рассчитали вероятную дату окончания вспышки COVID-19 в России
Учёные рассчитали вероятную дату окончания вспышки COVID-19 в России.
Ferra 12:38
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Экономика
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Происшествия
Жесткое ДТП с участием мотоцикла произошло в Благовещенске
ИА Порт Амур 22:03
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Футбол
РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 08:15
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Здоровье
Самому младшему амурчанину с коронавирусом 14 лет, самому старшему – 72 года
По состоянию на 27 апреля в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 40 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, 5 из которых завершились выздоровлением, 35 продолжают получать необходимое лечение.
Амур.инфо 21:49
Киберспорт
Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds
CyberSport.ru 12:04
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском 15:57
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Здоровье
Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России
Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны 04:12
Гаджеты
Дрон DJI Mavic Air 2 появился на качественных фотографиях
За пару дней до официального анонса на одном из интернет-ресурсов опубликовали качественные снимки Mavic Air 2 – новинки от DJI, которая собиралась показать его только 28 апреля.
Faktom вчера в 13:03
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ 07:16
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
Авто
Audi представила гибридный универсал A6 Avant
Компания Audi представила новую модификацию универсала A6 Avant последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.
Коммерсантъ 06:55
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42