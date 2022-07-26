С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).
Бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиционной партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего премьера Яира Лапида и главы Минобороны Бени Ганца в отношении России, заявив, что они ставят под угрозу безопасность страны, передает телеканал 12.