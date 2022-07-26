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Трамп заявил об унижениях США на мировой арене

Соединенные Штаты терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.
РБК
"Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде", - сказал Трамп на форуме America First Policy Institute.
РИА Новости
Трамп заявил, что страна очень быстро "движется в ад".
РИА Новости
После поражения Трамп последовательно критикует политику администрации Байдена.
РБК

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Трамп: США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим
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