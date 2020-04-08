Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

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