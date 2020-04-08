Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.
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Трамп заявил об эффективности выбранной США стратегии борьбы с COVID-19

РБКвчера в 19:47

Трамп считает, что кривая инфицирования коронавирусом в США начинает выравниваться

ТАССвчера в 18:55

Трамп заявил о «плоском» уровне новых заболеваний COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 18:01

Стратегия работает: Трамп поделился успехами США в борьбе с COVID-19

РЕН ТВвчера в 18:35

Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19

Газета.Ruвчера в 18:33

Трамп заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 18:33

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 18:46
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь вчера в 02:29
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Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
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Наука

Пятидневное голодание превратило мальков японской медаки в самцов

У самок-мальков японской медаки (Oryzias latipes) появляются функциональные мужские половые органы, если они пять дней не ели, пишут в Biology Open.
N+1 вчера в 12:30
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Экономика

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 12 апреля в 11:36
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом

Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Космос

Всероссийская перепись населения охватит МКС

Ранее в 2002 году на вопросы Всероссийской переписи населения ответили находившиеся на борту МКС космонавты Валерий Корзун, Сергей Трещев и Федор Юрчихин, а в 2010-м – Александр Калери, Олег Скрипочка и опять-таки Федор Юрчихин.
Татар-информ 11 апреля в 16:56
Транспорт

Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам

Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 вчера в 14:45
Здоровье

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

В штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии, число жертв за сутки выросло на 783 и достигло 8627 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Вести.Ru 11 апреля в 12:25
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
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Энергетика

О необходимости сделки ОПЕК+ заявил глава «Газпром нефти»

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было необходимо, и в нем нет ничего унизительного.
Свободная Пресса 00:32
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
315
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости вчера в 14:51
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
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Армия и оружие

Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами

«В сравнении со своими модернизированными конкурентами, новый российский Т-90М интегрировал в свою конструкцию технологии от танка будущего «Армата», что позволило Т-90М модернизироваться в боевую платформу следующего поколения и быть еще более конкурентоспособным», — рассказал военный эксперт.
Известия вчера в 07:26
Политика

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
1,1K
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
604
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Коммерсантъ вчера в 16:09
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК 12 апреля в 11:12
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Политика

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
1,2K
Общество

На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков

Доступ к оформлению спецпропусков для передвижения по Москве на общественном и личном транспорте открылся на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru, такая возможность появилась в разделе "Услуги".
РИА Новости вчера в 02:42
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Культура

Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости 11 апреля в 03:52
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс вчера в 05:49
43
Как работают Яндекс.Новости?
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