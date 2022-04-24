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Трамп заявил о разрушении США нынешней администрацией

Действующая администрация разрушает США и ведёт страну в ад, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
RT на русском
"Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.
РИА Новости
Трамп в очередно раз заявил, что выборы, на которых победил Байден, «были мошенническими».
Взгляд.ру
Экс-лидер США также упомянул рукопожатия Байдена с пустотой.
RT на русском

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