"Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал генерал-майор.
Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич рассказал, что причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке, но в скором времени оно может сократиться.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию дел на 21 апреля ей известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад.