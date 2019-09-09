Политика

ИзвестияИзвестияТрампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

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Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

РБК02:00

СМИ: текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

ТАСС00:18

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

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