Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
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Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph
 со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
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Джереми Корбин
Британский политик
Британский политик, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года, член парламента Великобритании с 1983 года. Левый демократический социалист по взглядам.
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