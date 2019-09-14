с чего всё началось

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Армия и оружие В Иране приготовились атаковать базы и корабль США Хаджизаде добавил, что все американские корабли, а также базы, расположенные в пределах двух тысяч километров, находятся в зоне досягаемости иранских ракет, передает агентство Tasnim.

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Футбол Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона» Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.

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Политика Российский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.

Наука Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.