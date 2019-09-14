с чего всё началось

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа, сообщает РИА "Новости" По его словам, об этом говорит решение, принятое судом Евросоюза по газопроводу Opal, которое носит политический характер.

Происшествия В Свердловской области автомобиль утонул в реке Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала подарки со свадьбы Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Политика Киев принял решение упростить жизнь гражданам Донбасса Руководитель МИД Украины Вадим Пристайко рассказал про ряд предложений по облегчению жизни населения Донбасса в ходе 16 по счёту форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Армия и оружие Российские С-400 едва не сбили израильские истребители Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Шоу-бизнес Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Происшествия Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Экономика Германии грозит масштабная рецессия в экономике По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%.

Авто Ford завершает продажи своих автомобилей в России Стоит отметить, что Ford уходит только с российского рынка легковушек, тогда как коммерческие машины остаются и их производство не прекращают.

Политика РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.

Общество Холод из Арктики и снег придут в Москву Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Спорт Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.

Политика Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

Происшествия В колонии в Курганской области убили заключенного Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.