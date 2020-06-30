с чего всё началось

Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

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