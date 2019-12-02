Политика

ИзвестияИзвестияТрампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в понедельник, 2 декабря.
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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за слов Макрона о «смерти мозга» НАТО

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