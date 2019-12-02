Политика
ИзвестияТрампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в понедельник, 2 декабря.
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Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
ВЦИОМ: позитивно оценивают ситуацию в стране 57% россиян
57% граждан России позитивно оценивают ситуацию в стране, согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, 2 декабря.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
В 2020 году зарплаты работников бюджетной сферы будут расти опережающими темпами, заявил министр финансов Максим Ермолович.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Происшествия
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
Происшествия
В квартире в центре Петербурга произошел пожар
В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
Экономика
Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось
Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Происшествия
Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве
Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Происшествия
В Братске станция скорой проверит видео о «загуглившей» диагноз враче
В Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи в городе Братске, приехавшая по вызову к грудному ребенку, пользуется для определения диагноза поисковой системой Google.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Футбол
Marca: Месси получит «Золотой мяч»
Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Политика
Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Наука
Лицевая деформация в царской династии была связана с инбридингом
Новое исследование сочетало диагностику лицевых деформаций с использованием исторических портретов с генетическим анализом степени родства для определения наличия прямой связи.