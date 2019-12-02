Политика
ИзвестияТрампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в понедельник, 2 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Голубкина показала себя в платье с декольте и в чулках
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Происшествия
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Культура
Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общество
СКР раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Ежегодно в России каждое пятое сообщение о преступлении, подследственном СКР, приводит к возбуждению уголовного дела, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Космос
Илон Маск презентовал прототип корабля для колонизации Марса
Происшествия
Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей
Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом.
Общество
Жена PewDiePie сообщила об ограблении их дома
Жена видеоблогера Феликса PewDiePie Чельберга Марция рассказала, что их дом ограбили. Об этом она рассказала в историях в Instagram.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). — В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество.
Наука
Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире
Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Политика
Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины
Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Авто
В России скоро появится гибридный Volvo XC60 T8
Пока цены на гибридный кроссовер XC60 T8 для России Volvo не объявила, однако это точно будет самая дорогая машина в модельной линейке шведской автокомпании.
Происшествия
Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Финансы
Курс доллара вырос до 64,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Здоровье
Медики назвали продукты, которые не следует есть при ангине
Прежде всего, стоит отказаться от молочных продуктов, которые могут спровоцировать накопление слизи в горле и легочных путях.
Происшествия
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Авто
Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря
Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
Происшествия
Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола
Вместе с Валерием Андреевым в список опасных преступников вошли ещё 7 представителей разных стран мира.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы
Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.