Политика

ИзвестияИзвестияТрампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в понедельник, 2 декабря.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

RT на русском01:02

СМИ узнали о реакции Трампа на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

REGNUM00:32

Трамп разозлился на Макрона из-за нового высказывания о «смерти мозга» НАТО

Газета.Ru00:55

Трамп раздосадован словами Макрона о «смерти мозга» НАТО, сообщили СМИ

РИА Новости00:37

Стала известна реакция лидера США на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Lenta.ru01:02

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО» - СМИ

Аргументы и Фактывчера в 23:35

СМИ: слова Макрона о «смерти мозга» НАТО сильно разозлили Трампа

ТАССвчера в 21:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Голубкина показала себя в платье с декольте и в чулках

Kleo.ru вчера в 04:29
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
РИА Новости 02:04
Культура

Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова

Shraibikus News вчера в 01:11
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общественная электронная газета 00:46
Общество

СКР раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Ежегодно в России каждое пятое сообщение о преступлении, подследственном СКР, приводит к возбуждению уголовного дела, пишет РБК.
Говорит Москва 01:58
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Космос

Илон Маск презентовал прототип корабля для колонизации Марса

Online47.ru 30 ноября в 10:38
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Жена PewDiePie сообщила об ограблении их дома

Жена видеоблогера Феликса PewDiePie Чельберга Марция рассказала, что их дом ограбили. Об этом она рассказала в историях в Instagram.
CyberSport.ru вчера в 13:04
Футбол

Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). — В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество.
Спорт-Экспресс 00:58
Наука

Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире

Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Вести.Наука 29 ноября в 04:28
Политика

Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Телеканал 360° вчера в 13:03
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Известия вчера в 18:30
Авто

В России скоро появится гибридный Volvo XC60 T8

Пока цены на гибридный кроссовер XC60 T8 для России Volvo не объявила, однако это точно будет самая дорогая машина в модельной линейке шведской автокомпании.
AvtoVolgograda.ru 29 ноября в 06:06
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Lenta.ru вчера в 12:15
Здоровье

Медики назвали продукты, которые не следует есть при ангине

Прежде всего, стоит отказаться от молочных продуктов, которые могут спровоцировать накопление слизи в горле и легочных путях.
Shraibikus News 01:34
Происшествия

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Авто

Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря

Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
ИА БНК 02:37
Происшествия

Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола

Вместе с Валерием Андреевым в список опасных преступников вошли ещё 7 представителей разных стран мира.
Orenburg.media вчера в 22:24
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы

Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Афиша Daily 01:27
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное