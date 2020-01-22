Политика
Комсомольская правдаТрампа разозлило решение Обамы выслать российских дипломатов из США
Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, что за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов. Ситуация описывается в новой книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.ТАССвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Трампа взбесило решении Обамы выслать российских дипломатов в 2016 году
Московский Комсомолецвчера в 18:50
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Общество
На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21
Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
Финансы
Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Общество
В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам
Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Олег Скуфинский назначен новым главой Росреестра
Ранее Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Здоровье
В Астрахани городскую поликлинику № 1 ждет долгожданный капремонт
Вопрос о ремонте поликлиники №1 в Советском районе города был поднят в ходе приема граждан губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Политика
Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Происшествия
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Культура
Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме
Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о преследовании папарацци
Как заявили юристы пары, даже после переезда в Канаду, отказавшись от королевских титулов, супруги подвергаются преследованию со стороны папарацци.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до девяти
Футбол
Джано расторг контракт со «Спартаком»
Шоу-бизнес
У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын
Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
Политика
Зеленский назвал способные объединить украинцев ценности
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев.
Гаджеты
В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X
В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.