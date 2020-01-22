Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрампа разозлило решение Обамы выслать российских дипломатов из США

Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, что за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов. Ситуация описывается в новой книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
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Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
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