Политика
Lenta.ruТрампа уличили в желании продать территорию США
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году. Об этом газете The New York Times рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк. По ее словам, Трамп показывал себя не столько как политик, сколько как бизнесмен.
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New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
Комсомольская правда02:22
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Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Политика
Путин заявил о важности гибкой системы медпомощи
Система медицинской помощи в России должна быть более устойчивой и гибкой, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы, подчеркнул президент Владимир Путин.
NewInform 03:01
Шоу-бизнес
Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной
Катя Жужа назвала причину ссоры с Ксенией Бородиной Катя Жужа рассказала, почему поссорилась с Ксенией Бородиной.
Экспресс газета 02:57
Шоу-бизнес
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон
Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»
РИА Новости вчера в 14:41
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Здоровье
У 9 студентов, заболевших в Змеиногорске, нашли коронавирус
У девяти бойцов студенческого отряда, который приехал работать в Змеиногорск, тесты на коронавирус оказались положительными.
Алтайская правда 02:42
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
Спорт
Британских спортсменов уличили в допинге на домашней Олимпиаде
ФАН вчера в 21:42
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Происшествия
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:10
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки).
РБК 00:47
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
Дни24 01:36
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
В Карелии скончался еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент в Карелии скончался от новой коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе по борьбе с Covid-19.
ГТРК Карелия 02:12
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Сестра Фриске в платье Жанны выступила на закрытой вечеринке
Певица Наталья Фриске, сестра умершей в 2015 году артистки Жанны Фриске, стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии.
URA.Ru 02:11
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл вышли из самоизоляции
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в Беверли-Хилз из Канады вместе с сыном Арчи.
RuNews24.ru 02:44
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Спорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27