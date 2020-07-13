Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году. Об этом газете The New York Times рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк. По ее словам, Трамп показывал себя не столько как политик, сколько как бизнесмен.

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