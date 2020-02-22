Политика
Газета.RuТрампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США. Об этом сообщает Washington Post.
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Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
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Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии, еще двое пострадали
Дорогу не поделили две машины, в результате чего погибли люди. Как выяснилось, ДТП произошло примерно в 19:40 субботы, 22 февраля.
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Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Здоровье
В России выдвинули версии заражения коронавирусом
Россия выдвинула свои версии заражения коронавирусом, сообщает «Lenta.ru».
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Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
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«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
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В России Subaru отзывает кроссоверы Forester
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
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Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Политика
Путин рассказал о надежде договориться с Зеленским
Вероятность налаживания отношений между Москвой и Киевом существует. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.