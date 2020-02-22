Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США. Об этом сообщает Washington Post.

Политика Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве» Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

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