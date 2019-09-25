Политика
Lenta.ruТрампу предрекли импичмент после публикации разговора с Зеленским
Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси подтвердила необходимость процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа после публикации стенограммы его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Twitter.
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Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Общество
Власти Приангарья обвинили мэра Братска в распространении недостоверной информации
Правительство Иркутской области ответило мэру Братска Сергею Серебренникову, который заявил о регионального министерства финансов и его руководителя Натальи Бояриновой к городу, и обвинили главу города в распространении недостоверной информации, сообщили ИА «ИрСити» 25 сентября в пресс-службе областной администрации.
ИрСити 05:47
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Гаджеты
Google запустил сервис подписки на игры и приложения
Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.
ПРАЙМ вчера в 01:36
Общество
Иванка Трамп пришла на ГА ООН без нижнего белья
Life.ru вчера в 15:23
Здоровье
Женщина поработала в саду и лишилась ног
Жительница английского города Хайворт, графство Уилтшир, подхватила опасную инфекцию после укуса насекомого и лишилась ног.
Lenta.ru 19:07
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Политика
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.
Комсомольская правда 06:21
Баскетбол
УНИКС уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского
Чемпионат вчера в 12:54
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Наука
Модель голосовых связок из стволовых клеток заставили страдать от табачного дыма
В отличие от предыдущего метода, новый не требует использования клеток мертвых доноров, а созданная ткань напоминает настоящую не только по клеточному составу и функциям, но и по реакции на раздражающие факторы, например, табачный дым.
N+1 11:16
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Лобода не простит Сергея Лазарева, пока он публично не извинится
Millionaire.ru 10:25
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Экономика
Депутаты приняли законы в помощь подтопленцам
В какой-то части ожидания сбылись: наконец-то приняли законы, которые должны были принять ещё в конце июля – о помощи и льготах пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Московский Комсомолец 01:09
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03