Политика
Rambler News ServiceПелоси раскритиковала Трампа после публикации беседы с Зеленским
Заявление Пелоси, сделанное в связи с публикацией стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовано на сайте законодателя.
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Стенограмма беседы президентов США и Украины заслонила дискуссию на Генассамблее ООН
Коммерсантъвчера в 15:56
Большинство демократов поддержали импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Газета.Ruвчера в 20:59
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в Сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
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Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
REGNUM вчера в 05:44
Футбол
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Sony анонсировала дату выхода Last of Us: Part II
Югополис вчера в 10:27
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Medical Note 22 сентября в 22:05
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Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия вчера в 08:02
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину облили горячим воском за отказ оскорблять летчика Дамира Юсупова
Отзывы о капитане судна «Уральский авиалиний», посадившем самолет на кукурузное поле, певица должны была оставить под публикацией журналистки Маргариты Симоньян в Instagram.
Регион online вчера в 23:44
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня вчера в 00:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
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Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
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Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.
Московский Комсомолец вчера в 18:04