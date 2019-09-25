Заявление Пелоси, сделанное в связи с публикацией стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовано на сайте законодателя.

Пелоси раскритиковала Трампа после публикации беседы с Зеленским

Политика В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине Демократы в Сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.

Общество Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой» Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».

Футбол Определились все пары 1/8 финала Кубка России Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Экономика Опубликован проект бюджета России до 2022 года Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Шоу-бизнес Ольгу Серябкину облили горячим воском за отказ оскорблять летчика Дамира Юсупова Отзывы о капитане судна «Уральский авиалиний», посадившем самолет на кукурузное поле, певица должны была оставить под публикацией журналистки Маргариты Симоньян в Instagram.

Футбол Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако» Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Авто Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Происшествия Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве 25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.