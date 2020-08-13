Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса
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По данным Белого дома, президенту США Дональду Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса. Напомним, что 11 августа в России официально объявили о создании первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V".В источнике
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