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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса

По данным Белого дома, президенту США Дональду Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса. Напомним, что 11 августа в России официально объявили о создании первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V".В источнике
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Известия

Трампу сообщили о российской вакцине от коронавируса

Известия17:40
Lenta.ru

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:42
РИА Новости

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:23
Life.ru

Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19

Life.ruвчера в 14:51
RT на русском

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:43
ТАСС

Трампа проинформировали о регистрации российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 15:00
Газета.Ru

В Белом доме прокомментировали новость о создании РФ вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 15:03

Bloomberg (США): почему Путин поддерживает неблагодарного деспота в Белоруссии (Bloomberg)

Посреди демократического мятежа в Белоруссии, где тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против украденных выборов, прошедших в прошлые выходные, Путин принес оказавшемуся в затруднительном положении белорусскому диктатору свои поздравления.
ИноСМИ20:34
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий.
News.ruвчера в 10:49

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
BFM.ru00:12
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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