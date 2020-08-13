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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса

По данным Белого дома, президенту США Дональду Трампу сообщили о создании российской вакцины от коронавируса. Напомним, что 11 августа в России официально объявили о создании первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V".В источнике
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Life.ru

Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19

Life.ruвчера в 14:51
Lenta.ru

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:42
ТАСС

Трампа проинформировали о регистрации российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 15:00
Известия

Трампу сообщили о российской вакцине от коронавируса

Известия17:40
RT на русском

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:43
РИА Новости

Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:23
Газета.Ru

В Белом доме прокомментировали новость о создании РФ вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 15:03

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону.
Газета.Ruвчера в 15:20
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