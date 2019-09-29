Футбол
Sportbox.RUТраньков объяснил, почему удалил пост с критикой Смолова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, почему он удалил пост в Twitter с критикой в адрес форварда московского "Локомотива" Федора Смолова во время встречи 11-го тура РПЛ против "Зенита" (1:0). Напомним, Траньков назвал футболиста бездарностью.
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На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
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В Крым приедет делегация из США и Европы
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В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство
Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Новостной фронт 08:41
Общество
В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.
ТАСС 08:57
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче ЧМ России
В Москве состоялся матч 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
ТК Звезда вчера в 14:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
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На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
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Поплавская расплакалась из-за свадьбы младшего сына
Поплавская расплакалась из-за свадьбы младшего сына Младший отпрыск актрисы — Никита — вчера женился.
Экспресс газета 02:25
Политика
В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом
Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении.
РИА Новости 08:13
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Леонид Агутин показал фанатам новый снимок дочери Елизаветы Варум
Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок дочери Елизаветы Варум.
Актуальные Новости 02:43
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 09:07
Космос
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 23 сентября в 20:01
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Культура
15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 27 сентября в 04:15
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Футбол
«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
Sport24.ru вчера в 16:05
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел Марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20