Футбол
ЧемпионатТрансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:18, Вашингтон
Футбол
«Сочи» закупился у «Зенита», «Спартак» обновился. Трансферное окно в РПЛ закрыто
Чемпионат 17:45
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Космос
Космический отель начнет работу в 2025 году
Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
Goroday.ru 17:48
Хоккей
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» на старте КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" на выезде уступили в овертайме рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:21
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
RT на русском 14:53
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол
Ташаев перешел в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев продолжит карьеру в «Рубине». Клубы согласовали между собой годичную аренду футболиста.
Soccer.ru 14:52
Наука
Учёные выяснили, как бактерии блокируют антибиотики
Медики выяснили, как бактерии блокируют антибиотики и нашли слабые места вирусов.
Версия.Инфо 09:39
Наука
Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
Faktom вчера в 12:32
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Политика
В Раде предупредили о «катастрофической ситуации» с углем на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
РИА Новости 16:33
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Авто
Skoda Scala получила исполнение Monte Carlo
Премьера нового Skoda Scala Monte Carlo назначена на середину сентября этого года, а продажи должны стартовать в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 11:20
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора России по мусорному бизнесу
Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК.
Коммерсантъ 09:01
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт 17:53