Футбол

ЧемпионатЧемпионатТрансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.
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Стало известно, почему трансфер Комличенко в ЦСКА не состоится

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Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:18, Вашингтон
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