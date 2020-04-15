Коронавирус
Спорт-Экспресс«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia. По сведениям источника, каталонцы были близки к заключению сделки с 22-летним аргентинцем.
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Источник: «Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за финансовых проблем
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