Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТрансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро

Следующим летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, станет игроком «Ювентуса». Сумма сделки составит около 20 млн евро. Как сообщает Tuttosport, переговоры между сторонами по возможному трансферу 24-летнего хавбека прошли успешно.
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Источник: «Ювентус» оценивает Алексея Миранчука в 20 миллионов евро

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Возможный трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Ювентус» — мнения

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Источник: «Ювентус» хочет завершить сделку по Миранчуку до старта Евро-2020

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