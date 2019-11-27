Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессTransfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
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Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Спорт-Экспресс19:01

Месси получит «Золотой мяч»-2019 (Cope)

Sports.ru18:45

Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Матч ТВ19:20

Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Sportbox.RU19:20

Ф. де Йонг: Месси — лучший футболист в мире и должен получить «Золотой мяч»

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«Когда узнал, что „Золотой мяч“ получит Месси». Роналду сломал угловой флажок в матче Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:15

Месси получит «Золотой мяч». France Football уже сообщил об этом аргентинцу

Sport.ruвчера в 10:14
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:40, Ашберн
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