Футбол
Спорт-ЭкспрессTransfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
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Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
На подлодку «Петропавловск-Камчатский» подняли Военно-морской флаг
Сегодня, 25 ноября, на глубоководной набережной «Адмиралтейских верфей» состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», а также передача лодки Военно-морскому флоту России.
Культура
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Энергетика
В США выросли запасы нефти и нефтепродуктов
Сегодня, 27 ноября 2019 года, Управление энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) при американском министерстве энергетики сообщило, что за неделю 16-22 ноября запасы нефти в США выросли на 1,572 млн. баррелей - до 451,952 млн. баррелей.
Авто
Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29
Военно-воздушные силы Польши решили вернуться к эксплуатации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает штаб-квартира ВВС государства.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России
Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Происшествия
В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила
Экономика
Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Армия и оружие
Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии
Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил.