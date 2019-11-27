Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

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