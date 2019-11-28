Футбол
Спорт-ЭкспрессTransfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
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с чего всё началось
По информации источника, представители французского издания уже побывали в Барселоне, чтобы сообщить капитану каталонского клуба Лионелю Месси о присуждении ему награды по итогам 2019 года.РИА Новостивчера в 12:39
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