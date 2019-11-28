с чего всё началось

Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

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Здоровье Чем опасен снюс, рассказал Минздрав МО Специалисты Минздрава региона настоятельно рекомендуют обратить внимание властей на постоянную рекламу снюса в Интернете.

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Политика МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу 20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Общество Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.

Общество Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.