Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессTransfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
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, представители французского издания уже побывали в Барселоне, чтобы сообщить капитану каталонского клуба Лионелю Месси о присуждении ему награды по итогам 2019 года.
РИА Новости26 ноября в 12:39

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Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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