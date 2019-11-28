Футбол

Матч ТВМатч ТВTransfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

32-летний Месси в последний раз становился обладателем «Золотого мяча» в 2015 году. Шорт-лист из 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч-2019», был обнародован в октябре.
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, представители французского издания уже побывали в Барселоне, чтобы сообщить капитану каталонского клуба Лионелю Месси о присуждении ему награды по итогам 2019 года.
РИА Новости26 ноября в 12:39

Подробнее о событии

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Спорт-Экспрессвчера в 19:01

СОРЕ: Месси станет обладателем «Золотого мяча» — 2019

Sport24.ru01:33

Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Матч ТВвчера в 19:20

Месси получит «Золотой мяч»-2019 (COPE)

Sports.ruвчера в 18:45

Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Sportbox.RUвчера в 19:20

СМИ назвали обладателя «Золотого мяча» в 2019 году

Газета.Ruвчера в 20:45

Ф. де Йонг: Месси — лучший футболист в мире и должен получить «Золотой мяч»

Чемпионат26 ноября в 13:00
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Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Армия и оружие

Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии

Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил.
Военное обозрение вчера в 19:42
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика

СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские".
Российская газета 02:00
Политика

Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений.
РБК вчера в 20:08
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 07:01
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru 26 ноября в 14:58
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM 26 ноября в 08:59
Хоккей

«Питтсбург» победил «Ванкувер», Малкин признан первой звездой матча

Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи, был признан первой звездой встречи.
РИА Новости вчера в 23:49
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля.
Взгляд.ру 02:20
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 26 ноября в 09:22
Политика

Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского падают все быстрее: поддержка главы государства за три месяца упала более чем на 20%.
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Наука

Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет

Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Суть событий вчера в 13:45
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Армия и оружие

Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
ТАСС 01:55
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
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Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
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72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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