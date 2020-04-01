Коронавирус

Piter.tvPiter.tvTransfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро

В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса стоимость большинства игроков снизилась на 20 процентов. Так, ценник нападающего "Зенита" Артема Дзюбы упал с 16 до 13 миллионов евро. Игрок покинул топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата России.
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Стоимость футболистов в чемпионате России упала на треть

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2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
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Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.
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России предрекли войну с Турцией из-за нефтяного кризиса

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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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