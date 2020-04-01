Коронавирус
Piter.tvTransfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро
В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса стоимость большинства игроков снизилась на 20 процентов. Так, ценник нападающего "Зенита" Артема Дзюбы упал с 16 до 13 миллионов евро. Игрок покинул топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата России.
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Футболисты и целые клубы рухнули в цене: подешевели Малком и другие звезды «Зенита» и РПЛ
Спорт день за днем08:15
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Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Наука
Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.
Политика
Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России
Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Футбол
Парикмахер Тарасова – о причёсках футболистов: на поле стало больше ухоженных голов
В последнее время вижу всё больше ухоженных голов на поле.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова рассказал о травмах художника после ДТП
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о самочувствии отца после дорожно-транспортного происшествия.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Хоккей
Источник: «Металлург» расторгнет контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Антипин становился в составе «Металлурга» обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Здоровье
В Минздраве назвали основной источник заражения коронавирусом стариков
Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко рассказал о заражении коронавирусом пожилых людей.
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Политика
Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами
Президент РФ Владимир Путин потребовал не закрывать транспортное сообщение между регионами, чтобы не допустить разрушительных последствий.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил ракетные испытания
EADaily уже сообщало, 28 министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства отметил, что в ближайшее время Северный флот пополнится атомным подводным ракетным крейсером «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») фрегатом «Адмирал Касатонов» (проект 22 350), которые по его словам, прошли успешные испытания в Белом и Баренцевом морях.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона
В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
Кино
Появились кадры новой комедии от автора «Офиса» со Стивом Кареллом
В сети появились кадры нового комедийного сериала «Космические войска», авторами которого выступают Стив Карелл и сценарист американского «Офиса» Грег Дэниелс.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
Общество
В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Экономика
Инфляция в России в начале апреля ускорилась до 0,3%
В период с 31 марта по 6 апреля рост составил 0,3% против 0,2% неделей ранее.
Армия и оружие
России предрекли войну с Турцией из-за нефтяного кризиса
Турцию подталкивают к войне с Россией, подогревая их разногласия по Сирии.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Экономика
Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы
Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.