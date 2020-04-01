В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса стоимость большинства игроков снизилась на 20 процентов. Так, ценник нападающего "Зенита" Артема Дзюбы упал с 16 до 13 миллионов евро. Игрок покинул топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата России.

Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро

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