Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиTransfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро

Рыночная стоимость Лионеля Месси снизилась на 28 миллионов евро в связи с пандемией коронавируса, сообщает Transfermarkt. По оценке портала, стоимость аргентинского игрока "Барселоны" упала со 140 до 112 миллионов евро.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
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8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека

Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Силовики запретили покидать Чечню жителю Германии

30 марта силовики отпустили его к родным, но отобрали у него все документы и запретили покидать Чечню, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".
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В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
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Дочь Милы Йовович спела «Антошку» на русском

Дочери Миллы Йовович на самоизоляции начали учить русский язык.
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

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Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»

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Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

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В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
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Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом

У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
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Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия

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Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

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В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом

В России не зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Евразия Daily 10:25
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