Рыночная стоимость Лионеля Месси снизилась на 28 миллионов евро в связи с пандемией коронавируса, сообщает Transfermarkt. По оценке портала, стоимость аргентинского игрока "Барселоны" упала со 140 до 112 миллионов евро.

Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро

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