Общество
Вести.RuТрансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что данная свадьба — одна из самых необычных за всю историю уголовно-исполнительной системы и состоялась в женском изоляторе.
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с чего всё началось
В московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала сотрудница дежурной части СИЗО №6.ФАН10:11
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