В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что данная свадьба — одна из самых необычных за всю историю уголовно-исполнительной системы и состоялась в женском изоляторе.

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

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