Общество
Газета.RuТрансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене. Во время церемонии приехавшие в СИЗО сотрудники загса некоторое время не понимали, представитель какого пола женится. Для 48-летней Елены этот брак стал четвертым.
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с чего всё началось
В московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала сотрудница дежурной части СИЗО №6.ФАН10:11
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