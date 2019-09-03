В московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала сотрудница дежурной части СИЗО №6.

с чего всё началось

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что данная свадьба — одна из самых необычных за всю историю уголовно-исполнительной системы и состоялась в женском изоляторе.

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

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