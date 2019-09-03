В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене. Во время церемонии приехавшие в СИЗО сотрудники загса некоторое время не понимали, представитель какого пола женится. Для 48-летней Елены этот брак стал четвертым.

Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО

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