Общество

Газета.RuГазета.RuТрансгендер женился на женщине в московском СИЗО

В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене. Во время церемонии приехавшие в СИЗО сотрудники загса некоторое время не понимали, представитель какого пола женится. Для 48-летней Елены этот брак стал четвертым.
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с чего всё началось

Трансгендер узаконил брак в московском СИЗО №6

В московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала сотрудница дежурной части СИЗО №6.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
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