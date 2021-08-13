Аналитики сравнили доходность вложений в жилье Москвы с другими активами

В компании сравнили доходность от покупки новостройки за 8,194 млн руб. с вложениями на ту же сумму в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции, торгующиеся на Московской бирже, облигации, золото и банковские депозиты.