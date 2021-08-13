"Трансмашхолдинг" (ТМХ) оценил стоимость переноса мощностей Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 млрд руб. Свои расчеты компания представила на совещании в Минтрансе во вторник, 10 августа, рассказали РБК несколько участников совещания.
В компании сравнили доходность от покупки новостройки за 8,194 млн руб. с вложениями на ту же сумму в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции, торгующиеся на Московской бирже, облигации, золото и банковские депозиты.
Метеоролог сообщил, что очень сильные и опасные дожди также пройдут 14-15 августа в Эвенкийском районе Красноярского края, а днем и ночью 14 августа в Саратовской области прогнозируются ливни, грозы, ветер местами до 25 м/ с, крупный град.