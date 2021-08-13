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«Трансмашхолдинг» оценил перенос порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) оценил стоимость переноса Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов рублей.
Lenta.ru
Весь проект переезда оценили в 550 миллиардов рублей.
Neva.Today
56 млн т ТМХ умножил на цену тонныы проектной мощности аналогичных портов и получил 110 миллиардов рублей.
Neva.Today
Затраты надеются покрыть за счет реализации девелоперских проектов на территории площадью около 600 га.
Фонтанка.Ру

С чего всё началось

Перенос порта из Петербурга в Усть-Лугу оценили в ₽110 млрд
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) оценил стоимость переноса мощностей Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 млрд руб. Свои расчеты компания представила на совещании в Минтрансе во вторник, 10 августа, рассказали РБК несколько участников совещания.
РБКвчера в 13:38

Подробнее о событии

«Трансмашхолдинг» оценил перенос порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов
Lenta.ru17:21
Перенос порта из Петербурга в Усть-Лугу обойдется в 110 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 15:53
Перенос порта из Петербурга в Усть-Лугу оценили в ₽110 млрд
РБКвчера в 13:38
Перенос морского порта из Петербурга в Усть-Лугу обойдётся в 110 млрд
Peterburg2.ruвчера в 14:57
Переезд порта в Усть-Лугу будет стоить более 100 млрд
Neva.Todayвчера в 14:51
Переезд петербургского порта в Усть-Лугу оценили более чем в 100 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 14:23
Перенос петербургского порта в Усть-Лугу оценили в 110 млрд рублей
Forbesвчера в 15:13

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