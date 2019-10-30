Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний.

Транснефть и Лукойл урегулировали последствия инцидента на «Дружбе»

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