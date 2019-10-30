Энергетика

REGNUMREGNUMТранснефть и Лукойл урегулировали последствия инцидента на «Дружбе»

Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по «Дружбе», заявил Путин

РИА Новостивчера в 13:50

РФ подписала первое соглашение о компенсации за испорченную нефть

Кривое-зеркало.рувчера в 22:02

MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»

Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:54

Российские нефтяники анонсировали контракт с Венгрией на 10 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 11:48

«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

Ведомостивчера в 10:22

«Транснефть» и ЛУКОЙЛ договорились о компенсациях за «грязную нефть»

РБКвчера в 14:45

«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн

Коммерсантъвчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК 05:42
Армия и оружие

В Совфеде оценили планы США по сдерживанию России и Китая

Член Совета федерации Игорь Морозов прокомментировал RT статью американского журнала Foreign Policy о намерениях США принять новые стратегии "сдерживания" России и Китая.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

РИА Новости 04:44
Происшествия

Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Политика

«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину

Вчера Дания одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2". Теперь препятствий для завершения проекта нет.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Известия 06:25
Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Политика

Путин раскритиковал расходование средств в медицине

Президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение».
Lenta.ru 06:18
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Газета.Ru 05:46
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Известия 05:41
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Футбол

«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»

Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Футбол

Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

РБК 05:28
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика

Судимый сенатор от Хабаровского края написал заявление об отставке

В четверг, 31 октября, Приятнов написал заявление в избирком Хабаровского края о сложении полномочий депутата и сенатора.
REGNUM 04:16
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Общество

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

"Яндекс" на основе анализа поисковых запросов перечислил 20 самых популярных у россиян продуктов для изготовления домашних заготовок на зиму, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Интерфакс 03:00
Происшествия

Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:35
Театры

Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

В номинации "драма/работа режиссера" за спектакль "Барокко" театра "Гоголь-центр" на премию "Золотая Маска" выдвинут Серебренников (автор пьесы, постановки, декораций и костюмов) и Евгений Кулагин, помогавший воплощению замысла Серебренникова в его отсутствие в театре.
РИА Новости 04:49
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное