Энергетика
REGNUMТранснефть и Лукойл урегулировали последствия инцидента на «Дружбе»
Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:54
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Общество
Стало известно, когда потеплеет в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Происшествия
Силовики провели обыск в квартире челябинского депутата Чебыкина
Напомним, что в апреле 2018 года силовики провели выемки документов на предприятии ООО «ТЭСиС», которое принадлежит Владимиру Чебыкину.
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Футбол
Евсеев ушел в раздевалку «Уфы», не дождавшись окончания матча с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку своей команды за минуту до окончания матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1). Случилось это сразу после гола полузащитника армейцев Яка Бийола на 92-й минуте.
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»
Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
Футбол
Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Экономика
Ипотека дешевеет пятый месяц подряд
В зависимости от банка и программы снижение составляло 0,3–0,8 п. п. По основным программам на новостройки минимальные ставки ипотеки большинства этих банков опустились ниже 9% годовых, на вторичное жилье – ниже 10% (при условии личного страхования заемщика).
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone
По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Наука
Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.
Армия и оружие
NYT: США сократят число военных в Сирии всего на 100 человек
Политика
Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян
В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.