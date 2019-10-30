Энергетика
REGNUMТранснефть и Лукойл урегулировали последствия инцидента на «Дружбе»
Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний.
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MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:54
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Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
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Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra 29 октября в 10:39
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
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Общество
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru вчера в 20:49
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Политика
Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
RT на русском 02:42
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
«Аэрофлот» раскрыл детали задержания актрисы перед вылетом в Тель-Авив
Самолет, направляющийся из Москвы в Тель-Авив, не смог вылететь из-за «деструктивного поведения» пассажирки, которая отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась и оскорбляла членов экипажа и пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
РБК вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Происшествия
В Ростовской области полицейские во время погони ранили подростка
В Заветинском районе Ростовской области во время полицейской погони был ранен подросток. ЧП произошло в селе Заветное 29 октября.
Rostov.ru вчера в 08:32
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс вчера в 06:41
Технологии
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств
Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.
VSE42.RU 00:31
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».
RT на русском 02:30
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета вчера в 07:28
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Известия вчера в 19:26
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
РИА Новости вчера в 15:48
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Транспорт
Российских водителей грузовиков и автобусов заставят больше отдыхать
Первого ноября 2019-го года в силу вступают поправки в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие водителей грузовых автомобилей и автобусов соблюдать новые нормативы труда и отдыха.
Planet Today 02:33