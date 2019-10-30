«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ.

«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн

Происшествия Опубликовано видео допроса убийцы шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с задержанным за убийство шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) Денисом Поздеевым.

Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

Политика США планируют подписать первую часть торговой сделки с Китаем После отказа Чили в проведении саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября и после завершения которого планировалась встреча главы Поднебесной Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, Вашингтон приступил к поиску альтернативного места для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

Технологии Новый «троянский вирус» поразил Android-устройства Эксперты отметили, что вирус атаковал более 40 тысяч гаджетов, ежемесячно к их числу прибавляется еще 2400 смартфонов.