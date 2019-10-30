Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн

«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ.
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