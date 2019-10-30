Энергетика
Коммерсантъ«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн
«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ.
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MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:54
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Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
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В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой
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Политика
США планируют подписать первую часть торговой сделки с Китаем
После отказа Чили в проведении саммита АТЭС, который должен был состояться в столице этого государства Сантьяго 16-17 ноября и после завершения которого планировалась встреча главы Поднебесной Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, Вашингтон приступил к поиску альтернативного места для подписания первой части торговой сделки с Китаем.
Технологии
Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать
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Скоро кроссоверы перестанут быть востребованными – эксперты
Пока же популярность седанов продолжает сокращаться, а кроссоверы и внедорожники находятся на пике своей популярности.
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Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
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«Татнефть» закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
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Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.